Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: E-Bike Fahrer nach Unfall gestorben

Leinefelde (ots)

Der 79-Jährige erlag am Abend seinen schweren Verletzungen. Der Mann querte am Mittwoch gegen 13.50 Uhr mit seinem E-Bike die Berliner Straße. Hierbei erfasste ihn das Motorrad eines 39-Jährigen, der in Richtung Breitenbach unterwegs war. Der Rentner stürzte und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt. Die Unfallstelle war für über eine Stunde voll gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell