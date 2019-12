Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Dieseldieb geschnappt

Bad Langensalza (ots)

Polizisten nahmen gestern Abend gegen 22 Uhr auf einer Baustelle an der B 247 zwischen Schönstedt und Bad Langensalza einen 38-jährigen Mann vorläufig fest. Er befand sich noch auf der Laufraupe eines Baggers und war dabei Diesel aus dem Baufahrzeug abzuzapfen. Ein Kanister mit gestohlenem Kraftstoff stand schon zum Abtransport bereit, ein weiterer Kanister sollte befüllt werden. Seinen Transporter hatte der Dieb in der Nähe geparkt. Was er nicht wusste, mit dem illegalen Abzapfen löste er einen Alarm und einen damit verbundenen Polizeieinsatz aus. Am Vormittag erfolgte die Vernehmung des Mannes. Im Anschluss kam er auf Weisung der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß.

