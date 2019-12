Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrszeichen im Weg

Nordhausen (ots)

Auf Abwegen war am Dienstagabend gegen 19.35 Uhr eine Autofahrerin in der Freiherr-vom-Stein-Straße. Die Frau fuhr mit ihrem Peugeot stadtauswärts, als sie plötzlich nach links von der Straße abkam und mit einem Verkehrszeichen auf einer Verkehrsinsel kollidierte. Das Verkehrszeichen rutschte aus der Halterung, am Auto entstanden ebenfalls Schäden.

