Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch gescheitert

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Vergeblich versuchten Unbekannte über die Terrassentüren in ein Einfamilienhaus im Joseph-von-Eichendorff-Weg einzubrechen. Die Bewohner entdeckten am Dienstagmittag die Hebelspuren an den beiden Türen. Ins Haus gelangten der oder die Täter aber nicht. Vermutlich fand der Einbruchsversuch zwischen Samstag, 30. November und Dienstag, 3. Dezember, statt. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der Telefonnummer 03606/6510 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell