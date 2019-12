Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Bad Langensalza (ots)

Am Dienstag, gegen 16.10 Uhr, befuhr der Fahrer eines Citroen Jumper die Straße zwischen Kirchheilingen und Sundhausen in Richtung Sundhausen. Hierbei kam ihm ein Kleintransporter entgegen und streifte den Außenspiegel des Jumper. Beide Spiegel wurden abgerissen, Bruchstücke konnten sichergestellt werden. Der Transporter fuhr in Richtung Kirchheilingen davon. Wer kann Hinweises zum Unfallfahrzeug geben? Wer hat möglicherweise einen Transporter mit beschädigten linken Außenspiegel im Bereich Kirchheilingen gesehen? Wo wurde nach einem linken Außenspiegel am Dienstagnachmittag oder Mittwoch gefragt? Hinweise nimmt die Polizei in Bad Langensalza unter der Telefonnummer 03603/8310 entgegen.

