Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Weidezaungerät gestohlen

Schlotheim (ots)

Auf ein Weidezaungerät hatte es ein Dieb in der Nacht von Sonntag, 1. Dezember zu Montag, 2. Dezember in Schlotheim abgesehen. Das gestohlene Gerät war an einer eingezäunten Weidefläche für Schafe an der Obermehlerschen Straße angebracht. Es handelt sich um ein neuwertiges Gerät der Marke Agnus 3000 im Wert von ca. 450 Euro.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell