Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Drei Verletzte bei Unfall auf B 247

Bad Langensalza (ots)

Drei Menschen wurden gestern Nachmittag bei einem Unfall auf der B 247 bei Bad Langensalza verletzt. Auf Höhe des Alten Wasserwerkes geriet, kurz nach 16 Uhr, ein 55-jähriger Autofahrer, der in Richtung Schönstedt unterwegs war, aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dabei stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Mitsubishi Outländer zusammen. Beiden Fahrzeuge schleuderten durch die Wucht des Aufpralls in einen Straßengraben. Die beiden Insassen im Outländer, ein Mann und eine Frau, werden schwer, der Verursacher leicht verletzt. An der Unfallstelle kam es bis 19 Uhr zu Verkehrsbehinderungen. Die zuständige Straßenverkehrsbehörde richtete eine mobile Ampelanlage ein, da im Straßengraben Ausbesserungsarbeiten notwendig sind.

