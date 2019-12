Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher richten hohen Schaden an

Nordhausen (ots)

Einen Schaden von mindestens 2400 Euro richteten Unbekannte in der Nacht von Sonntag zu Montag im Jugendgäste-und Bildungshaus in der Parkallee an. Sie verschafften sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt in die Büroräume, wo sie alles durchwühlten. Mit Computertechnik im Wert von mehreren tausend Euro und Lebensmitteln verschwanden der oder die Täter wieder. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell