Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rauch auf Ladefläche

Oberheldrungen (ots)

Rauch auf der Ladefläche zwang am Montagmorgen den Fahrer eines Entsorgungsfahrzeuges An der Trift zu einem außerplanmäßigen Stopp. Der Mann hatte in der Schachtstraße gelbe Säcke geladen. Als er den Rauch aufsteigen sah, hielt er an und entlud sofort sein Fahrzeug. Hierbei entdeckte er Laub, welches vermutlich schon länger auf der Ladefläche lagerte. Organische Prozesse und die äußeren Umwelteinflüsse führten letztendlich zur Rauchentwicklung. Flammenbildung an sich blieb aus. Es entstand kein Schaden. Die Feuerwehr wurde vorsorglich angefordert.

