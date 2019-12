Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sportlich, durstige Einbrecher unterwegs

Nordhausen (ots)

Mit einem Rennrad im Wert von ca. 850 Euro verschwanden Einbrecher in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße, in der Nacht von Sonntag zu Montag. Das Rad stand in einem Keller, in welchem sich noch Bier und ein Hirschfänger, ein sogenanntes Trachtenmesser, befanden. Auch Bier und das Messer verschwanden. Dem nicht genug. Der oder die Einbrecher stahlen auch noch die Beleuchtung über der Haustür des Mehrfamilienhauses. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter 03631/960 zu melden.

