Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Volltrunken hinter dem Lenkrad

Martinfeld (ots)

Mit über zwei Promille saß am Sonntagnachmittag eine Frau im Eichsfeld hinter dem Steuer ihres Ford Focus. Eine Zeugin informierte gegen 15 Uhr die Polizei. Ihr war die unsichere Fahrweise der Frau in Martinfeld aufgefallen. Polizisten trafen die Frau wenig später zu Hause in angetrunkenem Zustand an. Die Frau musste mit zur Blutentnahme, der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell