Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Straftaten

Eichsfeld (ots)

In der Nacht vom Freitag zum Samstag brachen unbekannte Täter in einen Garten in der Gartenanlage An der Kuhle in Leinefelde ein. Unklar bleibt, wonach sie suchten; obwohl sämtliche Gebäude und Schuppen aufgebrochen wurden, konnte der Eigentümer keinen Verlust von Gegenständen feststellen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Eichsfeld

Telefon: 03606 6510

E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell