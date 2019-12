Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebstahl einer Kennzeichentafel

Bottendorf (ots)

In der Zeit von Freitag, den 29.11.2019, 02.00 Uhr, bis zum 30.11.2019, 14.34 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter in der Mittelstraße in Borxleben die hintere Kennzeichentafel eines Pkw Kia Rio. Hinweise zum Täter nimmt die PI Kyffhäuser unter der Telefonnr. 03632/6610 gern entgegen!

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Kyffhäuser

Telefon: 03632 6610

E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell