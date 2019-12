Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall beim Linksabbiegen

Borxleben (ots)

Der Führer eines Ford Transit befuhr die Ortsstraße in Borxleben in Fahrtrichtung Sangerhausen. Hinter dem Ford fuhr die Führerin eines Opel Corsa. Der Ford-Fahrer wollte nach links in die Einfahrt des dort befindlichen Sportplatzes einfahren, als die Opel-Fahrerin zum Überholen ansetzte. In der weiteren Folge kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von jeweils ca. 5000,- EUR.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Kyffhäuser

Telefon: 03632 6610

E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell