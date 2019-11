Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall im Gegenverkehr

Etzleben (ots)

Am 29.11.2019 gegen 11:00 Uhr befuhr der Fahrer eines Bundeswehr - Lkw die B85 in Richtung Gorsleben. Als diesem in der Bahnhofstraße in Etzleben der Fahrer eines Lkw Daimler Chrysler im Gegenverkehr entgegen kam, kollidierten beide Fahrzeuge mit ihren linken Außenspiegel miteinander. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt, an den Fahrzeugen kam es zu einem Gesamtschaden von ca. insgesamt ca.1500,- Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell