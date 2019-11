Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall in Vorbeifahrt

Sondershausen (ots)

Am Freitag, den 29.11.2019 kam es gegen 14:30 Uhr in der Wilhelm-Külz-Straße in Sondershausen zu einem Unfall. Der Fahrer eines Pkw Ford befuhr die W.-Külz-Str. in Fahrtrichtung Possenallee. Hier schädigte er beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß geparkten Pkw Honda am Außenspiegel. Personen wurden nicht verletzt, Gesamtschaden ca. 300 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell