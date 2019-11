Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vandalen auf Friedhof

Schlotheim (ots)

Nach der Sachbeschädigung auf dem Friedhof Am Goethehain sucht die Polizei Zeugen. Zwischen Donnerstag, 6.30 Uhr, und Freitag, 6 Uhr, brachen Unbekannte die Tür zur Toilettenanlage des Friedhofs auf. Anschließend beschädigten der oder die Täter mehrere Türen und Waschbecken. Eine Holzbank im Außenbereich wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf etwa 800 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 zu melden.

