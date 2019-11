Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsinsel übersehen

Nordhausen (ots)

Eine Verkehrsinsel überfuhr eine Autofahrerin am Freitagmorgen, gegen 5.15 Uhr, in Nordhausen. Die 47-Jährige wollte in der Bochumer Straße mit ihrem Renault einen vor ihr fahrenden Lkw überholen. Während des Überholvorganges überfuhr sie die Verkehrsinsel, welche die Fahrbahn teilte. Die Schilder der Verkehrsinsel wurden beschädigt. Personen kamen nicht zu Schaden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell