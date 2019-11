Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mopedfahrer bei Unfall schwer verletzt

Bad Langensalza (ots)

Die Fahrerin eines VW befuhr am Donnerstag, gegen 6.30 Uhr, die Bundesstraße 247 aus Richtung Bad Langensalza in Richtung Henningsleben. Als die 42-Jährige ein vor ihr fahrendes Moped überholte, musste sie aufgrund von Gegenverkehr nach rechts ausweichen. Dabei kam es zur Kollision mit dem neben ihr fahrenden Mopedfahrer. Der 17-Jährige wurde schwer verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei dem Mopedfahrer ein Drogentest durchgeführt. Dieser zeigte ein positives Ergebnis. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell