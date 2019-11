Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zigarettenautomaten aufgebrochen

Wipperdorf (ots)

Am Mittwochnachmittag, gegen 14.50 Uhr, wurde bekannt, dass Unbekannte in der Sondershäuser Straße in Wipperdorf einen Zigarettenautomaten aufgebrochen haben. Der oder die Täter öffneten den Automaten gewaltsam und erbeuteten daraus Bargeld und Zigaretten. In Rüdigershagen im Eichsfeld konnte ein weiterer angegriffener Zigarettenautomat festgestellt werden. Hier erbeuteten die Unbekannten jedoch nichts. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

