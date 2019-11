Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe überrascht

Mühlhausen (ots)

Unbekannte versuchten in der vergangenen Nacht, gegen 2.50 Uhr, in einen Imbiss in der Erfurter Straße einzubrechen. Durch den Lärm wurden Anwohner auf den Einbruch aufmerksam. Sie informierten die Polizei. Als ein Anwohner nachschaute, flüchteten die Unbekannten. Rattenstühle, die sich sich offenbar bereits bereitgestellt hatten, um sie zu stehlen, ließen der oder die Täter zurück.

