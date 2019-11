Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brand im Heizungskeller

Niederdorla (ots)

Zu einem vermeintlichen Gebäudebrand wurden Polizei und Feuerwehr am Mittwochabend, kurz nach 21 Uhr, in Niederdorla gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass in der Bangsstraße der Heizungskeller eines Wohnhauses in Brand geraten war. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Ersten Ermittlungen zufolge war ein Kabelbrand für das Feuer ursächlich. Personen wurden nicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Das Haus ist weiterhin bewohnbar.

