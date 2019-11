Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte beschädigen Linde

Niederorschel (ots)

Am Dienstag brachen Unbekannte eine Linde in der Schützenstraße ab. Der Baum wurde vor fünf Jahren gepflanzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 zu melden.

