Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrer bei Auffahrunfall verletzt

Nordhausen (ots)

Leichte Verletzungen erlitt ein Radfahrer am Dienstagabend bei einem Unfall in Nordhausen. Der 47-Jährige befuhr den Uthleber Weg in Richtung Helmestraße, als er mit seinem Mountainbike gegen 17.15 Uhr an einer roten Ampel halten musste. Der nachfolgende 21 Jahre alte Audi-Fahrer kam nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf den Radfahrer auf. Der 47-Jährige stürzte und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

