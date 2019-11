Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brand in Kaffeerösterei

Leinefelde (ots)

Am Dienstag kam es, kurz nach 9 Uhr, zum Brand in einer Kaffeerösterei in der Zeißstraße. Ersten Ermittlungen zufolge hatte sich der Filter einer Röstmaschine selbst entzündet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf ca. 5000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell