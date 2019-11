Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kind von Fahrzeug erfasst - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Niedersachswerfen (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr am Montag, gegen 13 Uhr, die Nordhäuser Straße in Niedersachswerfen aus Richtung Nordhausen. Auf Höhe einer Ampel erfasste das wartepflichtige Fahrzeug ein elfjähriges Kind, das die Straße überquerte. Der Junge wurde leicht verletzt. Nachdem der Autofahrer kurz ausgestiegen war, verließ er unerlaubt die Unfallstelle. Er war, Zeugenaussagen zufolge, in einem weißen Fahrzeug unterwegs. Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Angaben zu dem unbekannten Fahrzeugführer machen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

