Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Müllcontainer abgebrannt - Zeugen gesucht

Nordhausen (ots)

Am Montagabend brannte ein Müllcontainer, der hinter einem Supermarkt, in der Straße zu den Steinkreuzen abgestellt war. Die Feuerwehr kam zum Einsatz, um den Brand zu löschen. Am Container entstand ein Schaden von ca. 5000 Euro. Die Polizei geht davon aus, dass Unbekannte den Container in Brand setzten. Die Tat ereignete sich zwischen 20.25 Uhr und 20.40 Uhr. Wer hat etwas beobachtet? Wem sind verdächtige Personen aufgefallen, die sich zur Tatzeit an dem Container zu schaffen machten? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

