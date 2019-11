Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Versuchter Einbruch in Verkaufsraum

Bielen (ots)

Am vergangenen Wochenende versuchten Unbekannte in den Verkaufsraum eines Warenhauses in der Alten Leipziger Straße einzudringen. Der oder die Unbekannten beschädigten die Schaufensterscheibe und hinterließen so einen Schaden von ca. 2000 Euro. Die Scheibe hielt jedoch stand, sodass ein Eindringen nicht möglich war. Die Tat ereignete sich zwischen Samstag, 13 Uhr, und Montag, 9 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

