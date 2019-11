Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schule mit Graffiti beschmiert

Nordhausen (ots)

Etwa 1000 Euro Sachschaden hinterließen bislang unbekannte Graffiti-Sprayer an einem Gymnasiums in der Rudolf-Breitscheid-Straße. Der oder die Täter beschmierten den Eingangsbereich der Schule zwischen Freitag, 18.30 Uhr, und Montag, 6 Uhr, mit Schriftzügen in grüner Farbe. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

