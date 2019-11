Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Roter Mazda gestohlen - Die Polizei sucht Zeugen

Leinefelde (ots)

In der vergangenen Nacht hatten es Diebe auf einen roten Mazda CX-5 im Wert von mehreren zehntausend Euro abgesehen. Das Auto war zur Tatzeit, zwischen Sonntag, 16 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, auf dem Bonifatiusplatz in Leinefelde abgestellt. An dem Fahrzeug waren die Kennzeichen EIC-CL461 angebracht. Wer hat den Fahrzeugdiebstahl bemerkt oder kann Angaben zu dem oder den Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 entgegen.

