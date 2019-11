Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Nordhausen (ots)

Nach einer Unfall, der sich am Sonntag in der Rautenstraße ereignete, fuhr der Unfallverursacher einfach davon. Ermittlungen zufolge touchierte der unbekannte Autofahrer einen Opel, der in einer Parkbucht in der Rautenstraße abgestellt war. Anschließend fuhr er oder sie unerlaubt davon. Der Opel-Besitzer bemerkte den Unfallschaden, als er sein Fahrzeug wieder nutzte. Die Höhe des entstandenen Sachschadens am Opel beläuft sich auf ca. 1500 Euro. Der Unfall ereignete sich in der Zeit zwischen 16 Uhr und 18 Uhr. Wer Hinweise zum Unfall oder dem unbekannten Verursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

