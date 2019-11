Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Führerschein nach Unfall beschlagnahmt

Bad Langensalza (ots)

Die Fahrerin eines Opels war am Sonntag, gegen 22.25 Uhr, auf der Langen Straße in Richtung Wiebeckplatz unterwegs. Als die 57-Jährige einen vor ihr fahrenden Mercedes überholen wollte, bremste dieser offenbar, sodass die Opel-Fahrerin auffuhr. Bei dem 44-jährigen Mercedes-Fahrer ergab ein Alkoholtest am Unfallort über 0,7 Promille. Der Mann musste seinen Führerschein abgeben.

