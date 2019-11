Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall mit über 2,4 Promille

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Nach einem Unfall, der sich in der vergangenen Nacht in Heiligenstadt ereignete, musste ein Autofahrer seinen Führerschein abgeben. Der 51-Jährige befuhr gegen 3.20 Uhr den Leineberg. Als er im Kreuzungsbereich nach links in die Nordhäuser Straße abbog, kollidierte der BMW mit einer Fußgängerampel. Ein Alkoholtest ergab bei dem Fahrer über 2,4 Promille. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell