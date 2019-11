Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sachbeschädigung am Bahnhof

Eichsfeld (ots)

In der Nacht von Samstag zu Sonntag wurden am Bahnhof Heiligenstadt mehrere Sachbeschädigungen begangen. So wurde die Haupteingangstür, eine Fensterscheibe und ein Fahrkartenautomat beschädigt. Um Hinweise auf den oder die Täter wird gebeten.

