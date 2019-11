Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Gartenhaus

Sondershausen (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Zeit vom 23.11.2019, ca. 17:00 Uhr, bis 24.11.2019, ca. 12:15 Uhr in ein Gartenhaus in der Gartenanlage "Schöne Aussicht" in Sondershausen ein. Hierbei wurde durch den oder die unbekannten Täter ein Maschendrahtzaun heruntergedrückt und dann in Sichtschutzzaun aus Holz beschädigt. Nach Betreten des Grundstücks wurde eine Fensterscheibe vom Gartenhaus eingeschlagen. Das Innere des Gartenhauses wurde durchwühlt. Entwendet wurden nach vorliegenden Erkenntnissen zwei Sixpacks Bier. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500 EUR beziffert.

Personen, welche sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Kyffhäuser persönlich oder unter der 03632-6610 zu melden. Insbesondere Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Umfeld der Gartenanlage werden gern entgegen genommen.

