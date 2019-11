Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrerin durch Verkehrsunfall verletzt

Bad Frankenhausen (Kyffhäuser) (ots)

Am Freitag, den 22.11.2019, gegen 15:00 Uhr, kam es auf der Kreuzung der Kyffhäuserstraße zur Zinkestraße - vor dem örtlichen Krankenhaus - zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW BMW und einer Radfahrerin. Ein 66-jähriger Fahrer eines PKW BMW befuhr die Zinkestraße in Richtung der Kyffhäuserstraße. Im Kreuzungsbereich beabsichtigte dieser nach links auf die Kyffhäuserstraße aufzufahren. Hierbei kollidierte der BMW-Fahrer mit einer entgegenkommenden, 75-jährigen Radfahrerin, welche hieraufhin zu Fall kam und leicht verletzt wurde. Beiden entgegenkommenden Verkehrsteilnehmern zeigte die Lichtzeichenanlage zum Unfallzeitpunkt "grün" an. Der PKW blieb unbeschädigt. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro. Gegen den BMW-Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren aufgrund der "Fahrlässigen Körperverletzung" eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Kyffhäuser

Telefon: 03632 6610

E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell