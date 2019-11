Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Von der Kupplung gerutscht

Artern (Unstrut) (ots)

Am Freitag, den 22.11.2019, gegen 13:50 Uhr kam es im Einmündungsbereich "Mühlwerder" zur Reinsdorfer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 27-jähriger Fahrer eines PKW Honda beabsichtigte - vom "Mühlwerder" kommend - nach links auf die Reinsdorfer Straße aufzufahren. Beim "Herantasten" in den Einmündungsbereich rutschte dieser vom Kupplungspedal seines Fahrzeuges ab und fuhr unbeabsichtigt in den Einmündungsbereich hinein, woraufhin es zu einem Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigten PKW Opel eines 61-Jährigen kam, welcher die Reinsdorfer Straße befuhr. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 2000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Kyffhäuser

Telefon: 03632 6610

E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell