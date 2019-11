Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gasflaschen entwendet

Nordhausen (ots)

Von einem Firmengelände in der Alten Leipziger Straße wurden von Freitag zu Samstag insgesamt 10 Gasflaschen ( 6 rote, 4 graue) a 11 kg entwendet. Diese befanden sich vor dem Firmengebäude in einer verschlossenen Gitterbox. Durch Unbekannte wurde die Gitterbox aufgebrochen und in der weiteren Folge die Gasflaschen vermutlich mit einem Fahrzeug abtransportiert.

