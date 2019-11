Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Keller

Sondershausen (ots)

In der Zeit vom 22.11.2019, 22:00 Uhr bis 23.11.2019, 10:30 Uhr drang ein bislang unbekannter Täter in Sondershausen am Hasenholzweg 11 gewaltsam in einen Keller ein. Hier entwendete er 2 Kästen Sternburg Bier, eine davon nur mit Leergut. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 50EUR.

Es werden Zeugen gesucht, welche sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter machen können. Inbs. Die Zeugen, welche zur fraglichen Zeit Personenbewegung im Hauseingang oder Nahbereich wahrgenommen haben, u.a. mit einem Bierkasten.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Kyffhäuser

Telefon: 03632 6610

E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell