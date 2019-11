Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei Menschen bei Auffahrunfall verletzt

Nordhausen (ots)

Zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und zwei Verletzten kam es am Freitagmorgen, kurz nach 8.30 Uhr. Der Fahrer eines Opels befuhr die Landstraße aus Werther in Richtung Nordhausen. Kurz nach dem Ortseingang Nordhausen fuhr er auf den stehenden Mercedes einer 52-Jährigen auf, die verkehrsbedingt an einer Ampel hielt. Durch den Aufprall wurde der Mercedes gegen den davor haltenden VW eines 32-Jährigen aufgeschoben. Der 18 Jahre alte Opel-Fahrer und die Mercedes-Fahrerin erlitten leichte Verletzungen. Die Straße war zeitweise halbseitig gesperrt.

