Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Aufbruch eines Zigarettenautomaten misslingt

Gorsleben (ots)

Am Mittwoch wurde in Gorsleben ein versuchter Aufbruch eines Zigarettenautomaten festgestellt. Unbekannte hatten versucht, den Automaten im Harraser Weg gewaltsam zu öffnen, wobei sie jedoch scheiterten. Wer hat etwas beobachtet oder kann Angaben zu den unbekannten Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 entgegen.

