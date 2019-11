Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Jugendlicher bei Fahrradunfall schwer verletzt

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Schwere Verletzungen erlitt ein Jugendlicher am Donnerstagnachmittag in Heiligenstadt bei einem Fahrradeunfall. Der 15-Jährige befuhr, gegen 13.40 Uhr, mit seinem Mountainbike den Radweg des Werner-Martin-Weges in Richtung Leinegasse, als er in einer Kurve auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrrad verlor. Er durchbrach eine Hecke und kollidierte mit einem abgestellten Sprinter. Der Jugendliche kam in ein Krankenhaus.

