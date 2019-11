Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wer wurde durch diesen Transporter gefährdet?

Sollstedt (ots)

Diesen Mercedes Transporter (Foto) erbeutete ein 19-Jähriger am Mittwoch, 13. November, vom Gelände der Verkehrsbetriebe in Nordhausen. (siehe Pressemeldung vom 13.11.2019) In Sollstedt fiel das Fahrzeug, kurz vor 7 Uhr, einem Zeugen auf. Polizisten entdeckten den gestohlenen Transporter schließlich kurz vor Wülfingerode. Versuche, den 19-jährigen Fahrer dort zum Anhalten zu bewegen, schlugen fehl. Er setzte die Fahrt mit überhöhter Geschwindigkeit und grob verkehrswidrig fort, um sich der Kontrolle zu entziehen. Er fuhr schließlich von Sollstedt einen parallel zur Landstraße 3080 verlaufenden Feldweg entlang. Auf dem Feldweg musste ein bislang unbekannter Mopedfahrer dem Mercedes Transport Platz machen, der sich mit hoher Geschwindigkeit von hinten näherte. Die Polizisten verloren schließlich den Sichtkontakt zum Fahrzeug. Es konnte später, nach polizeilichen Ermittlungen, in Mühlhausen aufgefunden werden. Die Polizei sucht nun weiter nach Zeugen, die Angaben zur Fahrweise des 19-Jährigen machen können oder durch diese gefährdet wurden. Insbesondere richtet sich der Aufruf an jene Verkehrsteilnehmer, die in den Orten Wülfingerode, Sollstedt, Ober- oder Niedergebra unterwegs waren. Auch der noch unbekannte Mopedfahrer, der dem Transporter auf dem Feldweg ausweichen musste, wird dringend gebeten, sich bei der Polizei zu melden, da er als wichtiger Zeuge in Betracht kommt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

