Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wer erkennt seine Spaten?

Nordhausen (ots)

Die Nordhäuser Kriminalpolizei sucht die Besitzer dieser Spaten, die Polizisten am Mittwoch, 6. November, bei einem Tatverdächtigen sicherstellten. Der 34-Jährige hatte die Evakuierungen aufgrund des Bombenfundes für einen versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus im Mathildenweg ausgenutzt. Ein Nachbar verständigte die Polizei, die den Mann in der Kützingstraße stellen konnte. Er kam in Haft. (siehe Pressemeldung vom 07.11.2019) Bei sich hatte der Fetgenommene an besagtem Abend die zwei Spaten. Die Polizei geht davon aus, dass er diese zwischen dem versuchten Einbruch im Mathildenweg, 18 Uhr, und seiner Feststellung wenig später in der Kützingstraße gestohlen haben muss. Wem gehören die Spaten? Der Eigentümer wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

