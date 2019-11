Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schornsteinbrand in Einfamilienhaus

Bad Langensalza (ots)

Ein Schornsteinbrand verursachte in der vergangenen Nacht, kurz vor 3.30 Uhr, einen Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro. Die Bewohner des betroffenen Einfamilienhauses in der Ostsiedlung konnten dieses unverletzt verlassen. Zur Brandursache wird ermittelt.

