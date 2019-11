Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zigarettenautomat aufgebrochen

Wallrode (ots)

Auf den Inhalt eines Zigarettenautomaten hatten es Unbekannte in der vergangenen Nacht in Wallrode im Eichsfeld abgesehen. Ein Zeuge hörte gegen 1.15 Uhr, wie sich jemand an dem Automaten in der Dorfstraße zu schaffen machte. Anschließend flüchteten der oder die Täter mit einem Fahrzeug. Sie beschädigten den Automaten und erbeuteten Bargeld und Zigaretten in noch unbekannter Höhe. Wer Hinweise zu den Unbekannten oder dem von ihnen genutzten Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 zu melden.

