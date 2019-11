Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schwelbrand auf Schultoilette

Mühlhausen (ots)

500 Euro Sachschaden verursachte ein Schwelbrand auf einer Schultoilette in der Feldstraße. Unbekannte entzündeten den Behälter für benutzte Papiertücher. Der Schwelbrand, der am Mittwochmorgen, kurz nach 6 Uhr festgestellt wurde, war von selbst erloschen, führte jedoch zu starken Verrußungen an den Wänden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell