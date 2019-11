Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autofahrerin bei Unfall schwer verletzt

Ellrich (ots)

Eine Opel-Fahrerin war am Mittwoch, gegen 5.40 Uhr, in der Jüdenstraße unterwegs, als sie auf der glatten Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Der Opel geriet ins Schleudern und kollidierte mit einem Stromverteilerkasten, einer Straßenlaterne und mit einer Hauswand. Die 58 Jahre alte Fahrerin erlitt schwere Verletzungen. Aufgrund der Kollision mit dem Stromverteilerkasten kam es in den angrenzenden Wohnhäusern zum Stromausfall.

