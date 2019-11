Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fußgänger bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Bad Frankenhausen (ots)

Ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignete sich am 19.11.2019, gg.17:20 Uhr auf der Seehäuser Straße in Bad Frankenhausen. Ein Bundeswehrangehöriger befuhr mit seinem Dienst-Pkw Nissan Pathfinder die Straße stadtauswärts fahrend mit dem Ziel Bundeswehrkaserne. Auf Höhe der Liefereinfahrt des Herkules-Marktes überquerte zu diesem Zeitpunkt ein 76-jähriger Fußgänger die Fahrbahn in Richtung Standrandsiedlung. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und Fußgänger, in dessen Folge der Fußgänger schwerst verletzt wurde und noch an der Unfallstelle verstarb. Polizei, Rettungskräfte und die Feuerwehr kamen vor Ort zum Einsatz. Die Straße war 3 1/2 Stunden voll gesperrt. Die Ermittlungen der Polizei zum Unfallgeschehen dauern noch an. Ein Unfallgutachter wurde zur Unterstützung angefordert.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich umgehend bei der Polizei zu melden!

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Kyffhäuser

Telefon: 03632 6610

E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell