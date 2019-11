Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sprengkörper in Zigarettenautomat

Eigentlich wollte er sich nur Zigaretten am Automaten ziehen. Doch von diesem Vorhaben ließ ein Zeuge in der zurückliegenden Nacht, kurz nach 3 Uhr, in Nordhausen ab. Er fand einen selbstgebastelten Sprengkörper im Ausgabeschacht des Zigarettenautomaten in der Halleschen Straße. Er informierte die Polizei. Die Beamten sperrten den Bereich um den Automaten weiträumig ab, um Gefahren für Passanten auszuschließen. Spezialisten des Thüringer Landeskriminalamtes kamen vor Ort und sicherten den Sprengkörper, der noch nicht detoniert war. Offenbar beabsichtigten Unbekannte, an den Inhalt des Automaten zu gelangen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich zu melden. Wer hat etwas beobachtet? Wem sind in der vergangenen Nacht verdächtige Personen in der Halleschen Straße aufgefallen, die sich an dem Automaten zu schaffen machten? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

